также в разделеРелигия
Северодонецкая епархия УПЦ передала помощь пострадавшим от лесных пожаров 6
В УПЦ призвали предстоятеля Кипрской Церкви отозвать признание ПЦУ 11
Митрополит Антоний рассказал о том, каким он запомнил черногорского митрополита Амфилохия 7
В УПЦ опасаются повторения дестабилизации церковной ситуации времен Порошенко 8
Предстоятель УПЦ передал свою келейную икону общине УПЦ, пострадавшей от попыток захвата ПЦУ 8
Православные в субботу будут поминать умерших 10
В УПЦ объяснили, почему в Церкви нет места магии 10
Митрополит УПЦ прибыл с братским визитом в Ливан 12
В Полтавской семинарии УПЦ совершили литургию по редкому древнему чину 15
Епископ УПЦ объяснил, почему Церковь считает ребенка человеком с момента зачатия 9
Митрополит УПЦ рассказал, почему важно молиться за Церковь и Родину 9
Духовник КДАиС рассказал, почему Церковь не благословляет революции 15
В Сербии создали муралы в память о почившем митрополите Амфилохии 6
Украинцы в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 76-летием 14
Митрополит Онуфрий расскажет о том, как необходимо молиться 12
Предстоятель УПЦ сегодня отмечает 76-летие 9
Кипрские митрополиты заявили о несогласии с позицией Патриарха Варфоломея относительно ПЦУ 23
На Винничине освятили новый храм УПЦ 11

Каждая Поместная Православная Церковь, которая становится на путь признания ПЦУ, сталкивается с внутренними проблемами.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил протоиерей Николай Данилевич в своем интервью «Першому Козацькому».

Протоиерей Николай Данилевич напомнил, что 4 авторитетных митрополита Кипрской Церкви выступили против решения архиепископа Хризостома признать ПЦУ, и «никто не выступил в его защиту».

«Митрополит Афанасий Лимассольский – духовное чадо преподобного Паисия Афонского, известный проповедник, возглавляет одну из самых больших епархий Кипрской Церкви. Митрополит Киккский и Тилирийский Никифор – наместник Киккского монастыря, это, как для нас – наместник Киево-Печерской лавры. Потом, митрополит Исаия Тамасосский и епископ Амафунтский Николай. К ним присоединился и митрополит Морфский Неофит, который, хотя и не подписал письмо, высказал мнение, что признает законным Митрополитом Киевским Блаженнейшего Онуфрия», – отметил отец Николай.

 

По его словам, эти иерархи «выражают мнение большинства верующих и духовенства». Вместе с тем, священник отметил, что «никто не выступает в защиту Хризостома», потому что «там нечего зищищать, так как нет аргументов, которыми можно было бы оправдать его некаконические действия».

Протоиерей Николай подчеркнул, что данная ситуация свидетельствует – «в любой церкви, которая становится на путь признания ПЦУ, возникают внутренние проблемы. Мы видели это на примере Александрийской Церкви, Элладской Церкви, теперь Кипрской». 

По мнению спикера УПЦ, такая ситуация возникает по той причине, что решение о признании ПЦУ – «нецерковно», и подобные решения «нужно решать только церковным способом».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
3024 грн.
9
Теги