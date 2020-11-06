Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос заявляет, что активная фаза гибридной войны России против Украины началась после Помаранчевой революции в 2004 году. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

«Та гибридная война, которую ведет РФ (против Украины. – Ред.) в течение многих лет, и это началось не в 2014 году, это началось значительно раньше, и активная фаза уже началась после первого Майдана», - отметил заместитель секретаря СНБО.

Он выразил надежду, что в ближайшее время будет проведен определенный анализ, работа по представителям «пятой колонны» внутри нашей страны, так как Россия к началу войны имела за счет своих налогоплательщиков более 200 различных организаций и компаний, которые существовали и продвигали определенные месседжи и ценности «русского мира» непосредственно внутри Украины.

«На протяжении войны часть из них была убрана, но влияние продолжается, и это очень часто такие «невинные» организации на уровне сторонников русской литературы, памяти каких-то русских писателей, но эти месседжи постепенно проклевываются. В 2005 году развитие донского казачества на территории Украины было минимальным, а затем эта идея с помощью «пятой колонны» начала продвигаться внутри нашей страны, проводилась огромная работа, вкладывались средства, и РФ воспользовалась этим в 2014 году, когда участие тех самых «казаков» в Крыму и на Донбассе давало определенный результат», - заявил Кривонос

По его словам, такие случаи в Украине продолжаются.

Кривонос добавил, что в дальнейшем «мы сможем представить существующие организации, которые под видом военно-патриотического воспитания, юношеских клубов, которые якобы проводят нужную работу, но, между тем, мы видим, что те ценности, которые в этих организациях воспитывают, не является украинскими, а сугубо антиукраинскими, они работают, и работают с нашим подрастающим поколением, и это огромная угроза для нашей страны».

По словам заместителя секретаря СНБО, вопрос национально-патриотического воспитания населения и молодежи на государственном уровне фактически отсутствует. «Если мы не работаем с собственными детьми, с ними работают другие», - подчеркнул Кривонос.

«Что мы получаем? Через 10-15 лет вырастет поколение с другими ценностями... В приграничных областях российские каналы абсолютно спокойно принимаются телевизорами бабушек, дедушек, остального населения, а украинские каналы имеют ограниченные способности, и государство должно этому уделить огромное внимание. Поскольку в результате такой мягкой информационной экспансии через 5-10 лет снова могут появиться так называемые «харьковская народная республика» или «сумская народная республика», так как форматирование восприятия информации нашим народом приведет к тому, что ценности Украины сменятся ценностями России, и не обращать внимание на это сейчас - это большая ошибка», - сказал он.