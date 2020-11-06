Использование какой-либо магии, в любом ее проявлении, недопустимо для христиан.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал протоиерей Владимир Долгих в комментарии порталу «Православная Жизнь».

«Магия – это попытка изменить обстоятельства или состояние своей жизни путем определенных манипуляций с окружающим материальным или духовным миром. Т. е. человек в таком случае сам меняться не желает, но, оставаясь при своих страстях и пороках, пусть даже не всегда осознанно, хочет навязать собственную волю Промыслу Божию. К примеру, в случае болезни можно прибегнуть к услугам врачей, при этом попытаться осмыслить духовные причины возникшего недуга и, в соответствии со сделанными выводами, преобразить свою жизнь, изменить отношения с близкими и Богом. А можно, надеясь на «сверхъестественные» свойства «четверговой соли», сыпать её в еду и прикладывать к больным местам», - отметил священник.

Он напомнил, что человек может проявить смирение и покаяние, а может, переполняясь самолюбием, требовать «чуда».

«И такое «чудо» ему может быть дано, но только его источником будет не благой и любящий Господь, а инфернальные силы, стремящиеся прельстить душу любым доступным способом. Здесь вполне уместно вспомнить слова свт. Иоанна Златоуста: «Как торговцы невольниками, предлагая малым детям пирожки, сладкие фрукты и тому подобное, часто уловляют их такими приманками и лишают свободы и даже самой жизни, так точно и чародеи, обещаясь вылечить больной член, топят все спасение души», - подчеркнул протоиерей Владимир Долгих.

Он рассказал о недопустимости использования «четверговой соли», которую некоторые верующие наделяют сверхъестественными свойствами и воспринимают как оберег.

«Даже среди сознательных православных христиан встречаются сторонники заготовки и употребления «четверговой соли». Свою позицию они аргументируют тем, что это якобы один из атрибутов христианской мистики, отвергаемый вследствие оскудения веры в чудеса. Здесь прослеживается явное непонимание того, что такое подлинная христианская мистика. Это тема отдельного разговора, но она точно не имеет никакого отношения к употреблению соли в «магических» целях. В христианской жизни использование «четверговой соли» недопустимо», - заключил священник.