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В Украине разведано более 12 тыс. месторождений полезных ископаемых, однако разрабатывается только треть из них.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время представления аудита украинской экономики и векторов экономического развития до 2030 года, сообщает Укринформ.

«В Украине есть более 12 тысяч только разведанных месторождений полезных ископаемых. И только около трети из них - разрабатываются. Это чуть больше 4 тысяч», - отметил Шмыгаль.

Он подчеркнул, что увеличение разведки и добычи полезных ископаемых является одним из векторов развития Украины на следующие 10 лет, однако увеличить добычу полезных ископаемых - это не значит увеличить их экспорт за границу в качестве сырья.

«Это означает создать основу для развития высокотехнологичной продукции с добавленной стоимостью. У нас есть нефть и газ, руды и драгоценные металлы. Мы здесь говорим о потенциале 409 млрд долл., которым мы должны воспользоваться в следующие 10 лет», - сказал Шмыгаль.

По его словам, Украина также недоиспользовала собственный потенциал в развитии водных ресурсов.

«Водные ресурсы - это 12 млрд долл. Украина годами игнорировала развитие гидроэнергетики. Этот потенциал мы используем только наполовину», - добавил Шмыгаль.

 
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