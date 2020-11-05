Люди признали юридическое право на жизнь и ввели запрет на смертную казнь, но каждый год убивают около 60 млн невинных и даже еще не рожденных детей.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в видео, опубликованном на его Youtube-канале «Мысли вслух».

«Каждый год люди во время абортов совершают около 60 миллионов жестоких казней. Страшно даже подумать, сколько гениев, способных спасти человечество, просто лишили права увидеть мир. При этом Церковь еще две тысячи лет назад, почитая Благовещение Пречистой Богородицы и зачатие Праведной Анны, задолго до медиков и ученых утвердила мысль о высшей ценности человеческой жизни и заявила, что человек является человеком не с момента первого самостоятельного вдоха после родов, а с момента зачатия», - отметил епископ Виктор.

Он рассказал об одном старом враче, который когда-то делал аборты своей жене, фактически убивая собственных детей, но успел покаяться в этом. За это Господь даровал медику возможность убеждать женщин не брать на душу этот грех.

Врач говорил женщинам: «Одно дело, когда существует опасность для жизни, и совсем другое дело, когда нерожденное дитя просто мешает планам твоего эго. Если действительно не имеешь возможности вырастить и воспитать – роди и отдай, очередь бездетных пар растянулась на много лет. Но ни в коем случае не убивай беспомощного младенца, который более всего рассчитывает на твою защиту».

«Жаль, что глаза этого седовласого врача не видят сегодня те, кто с пеной у рта защищают аборты, отстаивая свободу на убийство для одних, и начисто забывая о праве на жизнь у других», –заключил епископ Барышевский Виктор.