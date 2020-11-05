также в разделеРелигия
В Полтавской семинарии УПЦ совершили литургию по редкому древнему чину 11
Митрополит УПЦ рассказал, почему важно молиться за Церковь и Родину 7
Духовник КДАиС рассказал, почему Церковь не благословляет революции 12
В Сербии создали муралы в память о почившем митрополите Амфилохии 6
Украинцы в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 76-летием 13
Митрополит Онуфрий расскажет о том, как необходимо молиться 12
Предстоятель УПЦ сегодня отмечает 76-летие 9
Кипрские митрополиты заявили о несогласии с позицией Патриарха Варфоломея относительно ПЦУ 23
На Винничине освятили новый храм УПЦ 11
Митрополит Антоний объяснил, по какой причине происходит предательство веры 13
В УПЦ рассказали, как научиться каяться в своих грехах 12
Киевские духовные школы УПЦ выпустили электронную версию старинного журнала 24
В Чугуеве УПЦ помянули 40-й день погибших в авиакатастрофе АН-26 9
В УПЦ выразили опасения усугубления религиозной вражды из-за прихода представителей партии Порошенка в регионах 16
Сегодня Православная Церковь чтит Казанскую икону Божьей Матери 10
В УПЦ издадут словарь богословской и библейской терминологии на украинском языке 9
В РПЦ заявили о неизменности позиции относительно легализации однополых браков 12
Кипрский митрополит призвал Церковь отреагировать на решение архиепископа Хризостома о ПЦУ 13

Люди признали юридическое право на жизнь и ввели запрет на смертную казнь, но каждый год убивают около 60 млн невинных и даже еще не рожденных детей.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал викарий Киевской Митрополии епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в видео, опубликованном на его Youtube-канале «Мысли вслух».

«Каждый год люди во время абортов совершают около 60 миллионов жестоких казней. Страшно даже подумать, сколько гениев, способных спасти человечество, просто лишили права увидеть мир. При этом Церковь еще две тысячи лет назад, почитая Благовещение Пречистой Богородицы и зачатие Праведной Анны, задолго до медиков и ученых утвердила мысль о высшей ценности человеческой жизни и заявила, что человек является человеком не с момента первого самостоятельного вдоха после родов, а с момента зачатия», - отметил епископ Виктор.

 

Он рассказал об одном старом враче, который когда-то делал аборты своей жене, фактически убивая собственных детей, но успел покаяться в этом. За это Господь даровал медику возможность убеждать женщин не брать на душу этот грех. 

Врач говорил женщинам: «Одно дело, когда существует опасность для жизни, и совсем другое дело, когда нерожденное дитя просто мешает планам твоего эго. Если действительно не имеешь возможности вырастить и воспитать – роди и отдай, очередь бездетных пар растянулась на много лет. Но ни в коем случае не убивай беспомощного младенца, который более всего рассчитывает на твою защиту».

«Жаль, что глаза этого седовласого врача не видят сегодня те, кто с пеной у рта защищают аборты, отстаивая свободу на убийство для одних, и начисто забывая о праве на жизнь у других», –заключил епископ Барышевский Виктор.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1566 грн.
8
Теги