также в разделеРелигия
Украинцы в соцсетях поздравляют Митрополита Онуфрия с 76-летием 9
Предстоятель УПЦ сегодня отмечает 76-летие 9
Кипрские митрополиты заявили о несогласии с позицией Патриарха Варфоломея относительно ПЦУ 20
На Винничине освятили новый храм УПЦ 10
Митрополит Антоний объяснил, по какой причине происходит предательство веры 13
В УПЦ рассказали, как научиться каяться в своих грехах 12
Киевские духовные школы УПЦ выпустили электронную версию старинного журнала 23
В Чугуеве УПЦ помянули 40-й день погибших в авиакатастрофе АН-26 9
В УПЦ выразили опасения усугубления религиозной вражды из-за прихода представителей партии Порошенка в регионах 15
Сегодня Православная Церковь чтит Казанскую икону Божьей Матери 10
В УПЦ издадут словарь богословской и библейской терминологии на украинском языке 9
В РПЦ заявили о неизменности позиции относительно легализации однополых браков 12
Кипрский митрополит призвал Церковь отреагировать на решение архиепископа Хризостома о ПЦУ 13
Священники УПЦ на конференции искали пути работы с семьями 37
В РПЦ заявили, что решение по Предстоятелю Кипрской Церкви будет принимать Священный Синод 14
Митрополит УПЦ рассказал, в чем духовная опасность употреблять мат 20
В УПЦ объяснили, можно ли брать благословение и причащаться у недостойного священника 7
В РПЦ заявили о недопустимости церковного и государственного узаконивания однополых браков 15

Господь, увидев, сердечную молитву человека, воздаст ему благом.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу, 7 ноября в 05.50, на «Интере».

«Когда ты молишься, говорится в Святом Евангелии, иди в свою комнату и затвори двери, чтобы помолиться Отцу твоему Небесному в тайне. И Отец Небесный, увидев твою тайную молитву, воздаст тебе явно», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Фейсбук.

В предыдущем выпуске Митрополит Онуфрий рассказал, как любовь и грех способны влиять на человека и изменять его как внутренне, так и внешне.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги