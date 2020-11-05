Акции протеста возникли в некоторых американских городах в связи с нарастающим напряжением в ходе определения итогов выборов в ключевых штатах, передает Укринформ.

Так, в Портленде, штат Орегон, была привлечена Национальная гвардия после того, как настроенные против Дональда Трампа протестующие прибегли к насилию, совершив, среди прочего, нападения на магазины в центре города. Полиция назвала такие инциденты бунтом.

В то же время в Миннеаполисе полиция задержала около 200 демонстрантов, которые заблокировали главную дорогу. Отмечается, что там группа людей протестовала против Трампа и его призыва остановить подсчет голосов.

Подобные протесты против Трампа были зафиксированы также в Нью-Йорке, Филадельфии и Чикаго.

Вместе с тем в Детройте сторонники Трампа собрались возле центра подсчета голосов и требовали остановить подсчет. Подобная ситуация имела место в городе Феникс, в Аризоне.

Напомним, 4 ноября завершилось голосование в США. Сейчас продолжается подсчет голосов. По данным карты на сайте The Associated Press, Байдену не хватает до необходимых 270 голосов выборщиков 6 голосов. У действующего президента Дональда Трампа сейчас 214 голосов.