также в разделеМир
Байден опередил Трампа еще в одном ключевом штате 17
Словакия запустит на границе с Украиной тестирование на COVID-19 13
ВОЗ сообщила о рекордном росте заболеваемости COVID-19 12
Глава МИД Венгрии заболел коронавирусом 16
Премьер Словении уже поздравил Трампа с победой 29
Два штата США одобрили легализацию марихуаны 14
Трамп объявил о своей победе на выборах 55
Разрыв между Трампом и Байденом сокращается 114
В мире зафиксировано 47,8 миллиона случаев COVID-19 10
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Вене 51
Байден и Трамп заявили, что уверены в своей победе 20
Байден лидирует на выборах президента США 40
ВОЗ: Подтвердить диагноз COVID-19 может только лабораторный тест 14
В ВОЗ заявили о критическом этапе пандемии коронавируса 25
Число жертв теракта в Вене возросло 17
Жертвами теракта в Вене стали 2 человека, 15 – раненны 26
Саудовская Аравия разрешила иностранцам совершать паломничество 15
В Минске проходит «Марш пенсионеров» 82

США после трехлетней задержки официально вышли из Парижского климатического соглашения, сообщает ВВС.

О намерении выйти из соглашения президент США Дональд Трамп объявил еще в 2017 году, но произошло это только сегодня, 4 ноября. Правила препятствовали США выйти из соглашения в течение первых трех лет после его ратификации 4 ноября 2016.

США смогут снова присоединиться к соглашению, если президент примет такое решение.

Трамп в июне 2017 объявил, что США выйдут из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению и начнут переговоры о заключении нового соглашения.

Он резко критиковал климатическое соглашение в своей предвыборной кампании, а его администрация отменила экологические нормы, заявляя, что они наносят ущерб бизнесу и отдают предпочтение другим странам перед США.

В 2015 году почти 200 стран договорились в Париже о мерах, которые должны уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу и удержать повышение глобальной средней температуры на уровне не выше 2 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом (до 1760 г.) и «пытаться ограничить» их еще больше - до полутора градуса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги