США после трехлетней задержки официально вышли из Парижского климатического соглашения, сообщает ВВС.

О намерении выйти из соглашения президент США Дональд Трамп объявил еще в 2017 году, но произошло это только сегодня, 4 ноября. Правила препятствовали США выйти из соглашения в течение первых трех лет после его ратификации 4 ноября 2016.

США смогут снова присоединиться к соглашению, если президент примет такое решение.

Трамп в июне 2017 объявил, что США выйдут из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению и начнут переговоры о заключении нового соглашения.

Он резко критиковал климатическое соглашение в своей предвыборной кампании, а его администрация отменила экологические нормы, заявляя, что они наносят ущерб бизнесу и отдают предпочтение другим странам перед США.

В 2015 году почти 200 стран договорились в Париже о мерах, которые должны уменьшить выбросы углекислого газа в атмосферу и удержать повышение глобальной средней температуры на уровне не выше 2 градусов по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом (до 1760 г.) и «пытаться ограничить» их еще больше - до полутора градуса.