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Соединенные Штаты Америки начали формальный процесс выхода из Парижского климатического соглашения 2015 года, объявил 4 ноября государственный секретарь Майк Помпео.

По словам Помпео, он подал официальное сообщение об этом в ООН. Это начинает процесс выхода из соглашения, который не станет официальным течение одного года, сообщает Радио Свобода.

Президент Дональд Трамп резко критиковал климатическое соглашение в своей предвыборной кампании, а его администрация отменила экологические нормы, заявляя, что они наносят ущерб бизнесу и отдают предпочтение другим странам перед США.

Почти 200 стран подписали климатическое соглашение, по которому каждая страна обеспечивает свои цели, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов.

В заявлении Помпео Парижское соглашение названо «несправедливым экономическим бременем» для экономики США.

Трамп в июне 2017 объявил, что США выйдут из Парижского соглашения о противодействии глобальному потеплению и начнут переговоры о заключении нового соглашения.

Соединенные Штаты – первая страна, которая выходит из соглашения. Правила препятствовали США выйти из соглашения в течение первых трех лет после его ратификации 4 ноября 2016.
ForUm

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