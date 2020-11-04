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Для настоящего покаяния нужно принять решительное решение изменить свою жизнь и избегать формализма в духовной жизни.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «ФОМА в Украине», об этом сказал епископ Ладанский Феодосий (Марченко).

«Избегайте формализма в духовной жизни, «вкладывайте» душу во все, к чему «прикасаются Ваши руки», с любовью и благоговением. Никогда никого не осуждайте и вообще позаботьтесь о чистоте Ваших помыслов, поскольку от чистоты ума зависит чистота Вашего сердца, а от содержания сердца зависит и совершенное соединение ума и сердца.Помните о том, что покаяние — это перемена ума, а ум должен стать «Христовым» (1 Кор. 2:16). Часто размышляйте о духовном, вглядывайтесь в себя. Не будьте безразличны к самому малому прегрешению, но и не отчаивайтесь по причине множества грехов. Смиренно принимайте свои падения и открытие новых немощей, которых раньше не замечали, при этом «вставайте» и пытайтесь становиться лучше», - посоветовал епископ Феодосий.

Он напомнил, что покаяние проявляется в зависимости от того, насколько человек смиряет себя.

 «По мере постоянства и подвига Бог уже Сам вам даст покаянное чувство в той мере, насколько в Вас проявится глубина смирения. Поскольку без смирения переживание всяких духовных состояний очень опасно и граничит с прелестью. Лучше «сухо» каяться, чем, имея сильное покаянное чувство, думать о том, что ты достиг уровня покаяния святых», - отметил архиерей.

Он объяснил, насколько важно довериться Богу, тогда «ответ может и должен прозвучать только со стороны Бога, Который обязательно ответит, и не только покаянным чувством».
ForUm

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