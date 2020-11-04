Премьер-министр Словении Янез Янша уже поздравил Дональда Трампа с победой в президентских выборах в США, хотя подсчет голосов еще продолжается.
Об этом сообщает «Европейская правда».
«Совершенно ясно, что американский народ избрал Дональда Трампа и Майка Пенса еще на 4 года. Больше задержек и возражений от мейнстримовых СМИ добавляют к окончательному триумфу президента. Поздравляю Республиканскую партию с сильными результатами по всей стране», - написал Янша в Twitter.
Стоит отметить, что Словения является родиной первой леди Мелании Трамп.
Ранее Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время