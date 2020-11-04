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Премьер-министр Словении Янез Янша уже поздравил Дональда Трампа с победой в президентских выборах в США, хотя подсчет голосов еще продолжается.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Совершенно ясно, что американский народ избрал Дональда Трампа и Майка Пенса еще на 4 года. Больше задержек и возражений от мейнстримовых СМИ добавляют к окончательному триумфу президента. Поздравляю Республиканскую партию с сильными результатами по всей стране», - написал Янша в Twitter.

Стоит отметить, что Словения является родиной первой леди Мелании Трамп.

Ранее Трамп объявил о своей победе на выборах президента, хотя подсчет голосов еще продолжается.
ForUm

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