В Украинской Православной Церкви состоялась VIII Всеукраинская конференция руководителей епархиальных отделов по делам семьи.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на family.church.ua, в этом году, в связи с карантинными ограничениями мероприятие состоялось в онлайн-режиме.

Конференцию возглавил Глава Миссии, митрополит Ровеньковский и Свердловский Пантелеимон.

«Важность работы епархиальных семейных отделов заключается в взвешенной конструктивной и методологически наполненной деятельности, что позволит охватить как можно больше верующих, донести до них необходимость семейных ценностей, основанных на евангельских истинах. А также, позволит активизировать для общества ценность самой семьи, как Малой Церкви», - отметил владыка.

Заместитель главы Миссии, священник Иоанн Ружицкий в своем слове обратил внимание участников конференции на проведении мероприятий по популяризации семейных ценностей в украинском обществе.

«Проведение различных мероприятий в масштабах целой епархии даст возможность привлечь активных верующих к работе епархиальных отделов, выявить волонтеров и помощников в деле семейного служения, а также акцентирует внимание общества на сохранении традиционных семейных ценностей», - сказал о. Иоанн.

Кроме того, участники конференции ознакомились с ситуацией в семьях в мировом и общеукраинском измерении во время пандемии. Протоиерей Михаил Коник из Львовской епархии предложил в условиях карантина для удобства работы с семьями на приходах создать т.н. «Базу данных» наиболее уязвимых семей и изучить какими ресурсами для поддержки семей владеет приход.

Также участники конференции поделились опытом реализации семейно-социальных проектов в епархиях Украинской Православной Церкви.

В итоге конференции было принято решение о создании рабочих групп по наработке стратегии деятельности по защите нерожденных детей и разработке онлайн-курса для семей священнослужителей по вопросам семьи и работы с семьями на приходах.