Верховная Рада намерена завтра рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использования кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год - до 1 января 2022 года.



Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания, передает УНИАН.

«Состоялась рабочая встреча руководства парламента и всех депутатских фракций и групп. Обсуждался вопрос ситуации, которая складывается с поддержкой малого и среднего бизнеса на фоне COVID-19... Была принята единогласная позиция о том, чтобы отсрочить использование кассовых аппаратов для упрощенной системы налогообложения на год - до 1 января 2022 года. Это консолидированная позиция всех фракций и депутатских групп», - сказал Разумков.

Он отметил, что сегодня должен быть зарегистрирован этот законопроект, и будет дано поручение комитету неотложно его рассмотреть.

«И я уверен, никто не будет возражать, если завтра мы его рассмотрим. Надеюсь, он будет принят за основу и в целом», - подчеркнул спикер.



