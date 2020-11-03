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Самое страшное применение Божьего дара слова - сквернословие, которое является славословием дьяволу.

Как сообщает Центр информации УПЦ,об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Сквернословящий человек отдает сатане то, что ему подарил Бог. Что может быть хуже? Мат – это славословие дьявола, это ритуальное обращение, направленное к силам зла, это призывание сатаны к соучастию в нашей жизни. Страшно, когда люди даже не задумываются над тем, куда влечет их душу сквернословие», - отметил митрополит Лука.

По его мнению, слова выражают внутренний мир человека, его сущность.

«Слово может убить, а может и исцелить. Все зависит от того, какой энергией оно насыщенно, что оно в себе несет. При этом важно понимать, что не лексическое значение слова имеет значение, а тот дух, из которого оно исходит. Сегодня в СМИ мы слышим очень много, казалось бы, правильных слов, но люди, которые их произносят, имеют сердца, переполненные страстями. Поэтому эти правильные слова несут в себе не благодать мира, а зловоние лжи и лицемерия», - подчеркнул владыка.

Он призвал почаще обращаться к Евангелию, как к сокровищнице Священных Слов.

«Лишь Евангелие было и остаётся для нас кладезем просоленных в необходимом и удобоваримом объёме Божественным Логосом изречений. Будем же собирать эту Божественную благодать Священных Слов в своём сердце и питать ими свою душу», — написал митрополит Лука.
ForUm

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