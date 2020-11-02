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Церковные нормы даны христианам лишь для одного – менять внутреннее содержание личности, обновлять покаянием и любовью.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Вера не может жить без дел, так же как и дела человека всегда свидетельствуют о его вере. Апостол Павел обличает иудеев, которые полагали надежду своего спасения на мертвые дела ветхозаветного обрядового закона.  Какое это имеет отношение к нам с вами, современным христианам, которые никак не связаны с иудаизмом? Самое прямое! Дело в том, что не только иудейский, но и любой другой закон не может быть спасительным для человека, если в его душе нет веры. Сколько среди крещеных православных людей таких, которых интересует только один вопрос «что положено» и что «не положено» делать по тем или иным случаям церковного календаря. Сколько среди них тех, кто полагает свое спасение в правильности соблюдения обрядовых уставных церковных норм, кто не понимает, что эти нормы даны христианам лишь для одного – менять внутреннее содержание нашей личности, обновлять покаянием наше сердце, преображать любовью наши души. Без этого изменения нам не может помочь в деле спасения даже самое тщательное соблюдение богослужебного устава», - подчеркнул митрополит Лука.

Он напомнил, что зачастую самыми требовательными к другим являются как раз те бездушные «праведники», которые уверены в своей безупречности в соблюдении всех необходимых правил.

«Получается так, что соблюдение норм закона без любви и сострадания к другим людям приносит больше вреда, чем пользы. А то, что вера человека познается по его делам, очень хорошо видно по тем, кто отпал от нашей Матери-Церкви, которые языком декларируют приверженность Евангельским нормам, а на практике проявляют беспрецедентную жестокость по отношению к тем людям, которые хранят верность Церкви. «Дерево познается по плодам» (Мф. 12:33) – учит нас Спаситель. Горькие плоды ненависти и злобы, произрастающие в душах тех людей, которые только по имени называют себя христианами, говорят об истинном содержании их сердец. Не нужно никаких канонических правил для того, чтобы понять – эти люди ни ко Христу, ни к Его Церкви не имеют никакого отношения», - подытожил владыка Лука.
ForUm

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