В Украинской Православной Церкви могут появиться семь новых святых.

Фото: news.church.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в Киево-Печерской лавре состоялось заседание Комиссии по канонизации святых, которая рассмотрела материалы о жизни и подвигах семи подвижников, живших и совершавших свои труды в ХХ веке.

Свои выводы Комиссия направила Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию и Священному Синоду для рассмотрения.

Члены Комиссии рассмотрели возможность канонизации архиепископа Евмения (Хорольского) (+1967), архимандрита Парфения (Невмержицкого) (+1991), архимандрита Аристарха (Ситало) ( +1918), иерея Иакова Ильичевского (+1919), иерея Василия Слотвинского (+1919), иерея Феодора Статкевича (+1919) и иерея Александра Балануцы (+1919).

Канонизация — это действие, посредством которого Церковь подтверждает святость того или иного подвижника, тем самым «узаконивая» его почитание в народе.