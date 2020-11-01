Полиция Квебека (Канада) арестовала подозреваемого после того, как он во время празднования Хеллоуина в средневековом костюме холодным оружием убил двоих человек. Еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает издание CBC. Инцидент произошел в центре Квебека, недалеко от квебекского парламента.

Пресс-секретарь полиции Этьен Дойон сказал, что подозреваемому около 20 лет.

Он сообщил, что пятеро пострадавших были доставлены в местную больницу с разной степенью травм. Подозреваемый также был доставлен в больницу для обследования, сказал Дойон. Он также попросил также людей звонить в службу экстренной помощи, если у них будет информация о произошедшем.

«От имени полиции Квебека я хочу выразить свои искренние соболезнования родным и близким погибших сегодня людей», — сказал Дойон.

Он не сказал, были ли нападения случайными.