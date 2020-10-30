Познавая Бога, человек возрастает духовно и приближается к блаженству вечной жизни.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Бог дал человеку разум, чувства и желания ради одного – чтобы познавая себя и окружающий мир, мы начинали познавать Бога внутри самих себя. Потому что наше сердце, по словам апостола Павла, и есть тот храм, в котором призван жить Бог. Для Богопознания человеку нужны знания и опыт. Теоретические знания мы приобретаем через чтение и духовное просвещение. А практические навыки через применение этих знаний в опыте нашей личной духовной жизни. Но наш опыт может быть далеко не всегда верным и правильным. Поэтому важно искать совета у людей, имеющих духовное рассуждение и необходимые навыки в борьбе с грехом. Таких людей найти сейчас весьма непросто. Поэтому самым лучшим руководством для христианина считается Слово Божие, чтение Святых Отцов и учителей Церкви с мудрым советом людей духовно опытных», - отметил владыка.

Он напомнил, что к Богу приближают не ученые звания, не ступени церковной иерархии, не образованность и начитанность, а терпение, сострадание и любовь к Богу и людям.

«Если человек возрастает в своем профессионализме, то это дает ему возможность улучшать качество своей материальной жизни. Но это всего лишь горизонталь земной плоскости нашего бытия. А если человек начинает расти по духовной вертикали, то это дает ему возможность приобрести и неисчезающий капитал вечной жизни, который перейдет с ним в иной мир и станет источником Вечной радости и немеркнущего Света», - заключил митрополит Лука.