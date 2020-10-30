также в разделеРелигия
В Церкви выразили соболезнования о смерти черногорского митрополита Амфилохия 7
В РПЦ уверены, что ни одна традиционная религиозная община не поддержит экстремизм 8
Митрополит УПЦ объяснил, что дает человеку познание Бога 6
Епископ УПЦ объяснил, почему без христианства цивилизация обречена на исчезновение 14
Митрополит Онуфрий расскажет, как в заповедях проявляется любовь к Богу 6
В столичном Голосеевском монастыре празднуют день памяти матушки Алипии 8
Спикер УПЦ напомнил, что ни одна из Церквей, признавших ПЦУ, не сделала этого соборно 8
Умер митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий 11
Управделами УПЦ обратил внимание на разрушение христианских церквей в Европе и убийства во Франции 21
Митрополит Антоний рассказал, как понять, чего Господь ждёт от человека 11
На Волыни священники УПЦ отпели воина ООС 8
Митрополит Антоний рассказал, что поможет найти свое место в жизни 9
Одесская епархия УПЦ направила более 28 тонн гуманитарной помощи и более 600 тыс грн погорельцам Луганщины 9
РПЦ опубликовали письмо кипрского предстоятеля в поддержку УПЦ и о непризнании ПЦУ 15
В Киеве священник УПЦ открыл частную православную школу 39
Православные 30 октября смогут почтить память растрелянных в Бутово в 1937-38 гг, молитвой онлайн 7
В Чернигове суд признал незаконным перерегистрацию в ПЦУ общины УПЦ 10
Минкультуры запретило УПЦ богослужения в Софии Киевской по случаю 30-летия независимости Церкви 56

Митрополит Кипрской Православной Церкви Морфский Неофит, отвечая на вопрос о каноничности Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и «признании» главы ПЦУ Епифания напомнил, что, по священным канонам, «в каждом городе — один епископ» и это «был, есть и, надеюсь, будет, митрополит Киевский Онуфрий».

Признание же константинопольским патриархом лица, «которое происходит с раскольнической группы нерукоположенных», произошло по «геополитическим причинам» и «ведет Поместные Церкви к великим потрясениям», сообщает «Ромфея».

«В одном городе не может быть двух епископов, как не может быть несколько отцов в одном доме. Когда в одном доме два отца, то один отец («патерас», по-гречески, – Ред.), а второй – чудовище («по-терас», «терас» с греческого – зверь/чудовище)», – подчеркнул архиерей.

Он напомнил, что «Киев – город, принявший христианство от византийцев, то есть от Константинополя, более 1000 лет назад, первый город всего обширного славянского региона и великое благословение Господа, что эти люди стали христианами от византийцев, и до сих пор, благодаря Господу, хранят веру, несмотря на все перипетии, унии, окатоличивание, атеизм, коммунизм, папизм. Все эти еретики пытаются изменить этот народ и отдалить его от Православной веры».

По мнению митрополита Морфского «канонический епископ Киевский, был, есть и, надеюсь, будет, митрополит Киевский Онуфрий».

Он подчеркнул, что «его признавали все: и наша церковь, и Вселенский Патриархат, и Греция, и Александрия, и Иерусалим – все Поместные Православные Церкви, до недавнего времени, признавали, что он является каноническим епископом Киевским, Архиепископом всея Украины».

Но, говорит владыка, «когда политика смешивается с церковными делами, это ведет Поместные Церкви к великим потрясениям а, если они не будут осторожными, то и к расколу. Это происходило и ранее, это не первый случай».

«Лично я считаю, что это уже трудноразрешимая задача, поскольку вселенский патриархат, исключительно по геостратегическим, геополитическим причинам, в рамках нового мирового порядка, признал в качестве нового предстоятеля лицо, происходящее из раскольнической группы нерукоположенных (без Святого Духа это означает), Епифания», – отметил митрополит Неофит.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги