Митрополит Кипрской Православной Церкви Морфский Неофит, отвечая на вопрос о каноничности Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и «признании» главы ПЦУ Епифания напомнил, что, по священным канонам, «в каждом городе — один епископ» и это «был, есть и, надеюсь, будет, митрополит Киевский Онуфрий».

Признание же константинопольским патриархом лица, «которое происходит с раскольнической группы нерукоположенных», произошло по «геополитическим причинам» и «ведет Поместные Церкви к великим потрясениям», сообщает «Ромфея».

«В одном городе не может быть двух епископов, как не может быть несколько отцов в одном доме. Когда в одном доме два отца, то один отец («патерас», по-гречески, – Ред.), а второй – чудовище («по-терас», «терас» с греческого – зверь/чудовище)», – подчеркнул архиерей.

Он напомнил, что «Киев – город, принявший христианство от византийцев, то есть от Константинополя, более 1000 лет назад, первый город всего обширного славянского региона и великое благословение Господа, что эти люди стали христианами от византийцев, и до сих пор, благодаря Господу, хранят веру, несмотря на все перипетии, унии, окатоличивание, атеизм, коммунизм, папизм. Все эти еретики пытаются изменить этот народ и отдалить его от Православной веры».

По мнению митрополита Морфского «канонический епископ Киевский, был, есть и, надеюсь, будет, митрополит Киевский Онуфрий».

Он подчеркнул, что «его признавали все: и наша церковь, и Вселенский Патриархат, и Греция, и Александрия, и Иерусалим – все Поместные Православные Церкви, до недавнего времени, признавали, что он является каноническим епископом Киевским, Архиепископом всея Украины».

Но, говорит владыка, «когда политика смешивается с церковными делами, это ведет Поместные Церкви к великим потрясениям а, если они не будут осторожными, то и к расколу. Это происходило и ранее, это не первый случай».

«Лично я считаю, что это уже трудноразрешимая задача, поскольку вселенский патриархат, исключительно по геостратегическим, геополитическим причинам, в рамках нового мирового порядка, признал в качестве нового предстоятеля лицо, происходящее из раскольнической группы нерукоположенных (без Святого Духа это означает), Епифания», – отметил митрополит Неофит.