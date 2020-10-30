также в разделеРелигия
Епископ УПЦ объяснил, почему без христианства цивилизация обречена на исчезновение 3
В столичном Голосеевском монастыре празднуют день памяти матушки Алипии 6
Спикер УПЦ напомнил, что ни одна из Церквей, признавших ПЦУ, не сделала этого соборно 6
Умер митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий 9
Управделами УПЦ обратил внимание на разрушение христианских церквей в Европе и убийства во Франции 10
Митрополит Антоний рассказал, как понять, чего Господь ждёт от человека 11
На Волыни священники УПЦ отпели воина ООС 8
Митрополит Антоний рассказал, что поможет найти свое место в жизни 9
Одесская епархия УПЦ направила более 28 тонн гуманитарной помощи и более 600 тыс грн погорельцам Луганщины 9
РПЦ опубликовали письмо кипрского предстоятеля в поддержку УПЦ и о непризнании ПЦУ 15
В Киеве священник УПЦ открыл частную православную школу 39
Православные 30 октября смогут почтить память растрелянных в Бутово в 1937-38 гг, молитвой онлайн 7
В Чернигове суд признал незаконным перерегистрацию в ПЦУ общины УПЦ 9
Минкультуры запретило УПЦ богослужения в Софии Киевской по случаю 30-летия независимости Церкви 56
Для верующих с ІPhone создан цифровой помянник ΔΙΠΤΥΧ 35
В УПЦ рассказали, что поможет не паниковать 12
Митрополит Антоний рассказал, нужно ли настойчиво просить у Бога исполнения желаемого 15
На Закарпатье и Черкасчине освящены новые храмы УПЦ, на Киевщине – место под строительство храма 10

В Господних заповедях деятельно выражается любовь.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу, 31 октября в 05.50, на «Интере».

«Божьи заповеди разные, но все они являются заповедями любви. Например, молитва - это любовь к Богу, которая разговаривает с Богом. Добрые дела - это любовь, которая приносит себя в жертву ближнему. Покаяние - это любовь, которая поднимает человека из греховного болота и вводит ее в область святости и чистоты», -  сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Фейсбук.

 

В предыдущем выпуске Митрополит Онуфрий, как Бог никогда не отвергается от человека.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1566 грн.
6
Теги