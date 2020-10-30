В Господних заповедях деятельно выражается любовь.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу, 31 октября в 05.50, на «Интере».

«Божьи заповеди разные, но все они являются заповедями любви. Например, молитва - это любовь к Богу, которая разговаривает с Богом. Добрые дела - это любовь, которая приносит себя в жертву ближнему. Покаяние - это любовь, которая поднимает человека из греховного болота и вводит ее в область святости и чистоты», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Фейсбук.

В предыдущем выпуске Митрополит Онуфрий, как Бог никогда не отвергается от человека.