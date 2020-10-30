В Свято-Покровском Голосеевском монастыре столицы сегодня, 30 октября, отмечают 32-летие со дня упокоения известной благочестивой монахини - матушки Алипии.

Как сообщает Центр информации УПЦ, доступ в усыпальницу матушки открыт круглосуточно, чтобы верующие могли поклониться ее мощам.

Монахиня Алипия родилась 16 марта (3 марта - по старому стилю) 1905 года.

Была пострижена в монашество в 1940-х годах в Киево-Печерской лавре.

По смиренному несению скорбей и многочисленным духовным подвигам Господь даровал ей дар исцеления и прозорливости.

В 1979 году монахиня Алипия поселилась на развалинах уничтоженной в 1926 году Голосеевской пустыни, где несла свой духовный подвиг.

Сюда к ней приходило множество людей с просьбами об исцелении и духовной помощи.

30 октября 1988 монахиня Алипия отошла к Господу и была похоронена на Лесном кладбище города Киева.

18 мая 2006 по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви митрополита Владимира тело блаженной старицы перезахоронили в Голосеевском монастыре, в усыпальнице под храмом в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Матушка Алипия пока не причислена к лику святых, одновременно ее почитание можно сравнить с почитанием православными христианами Матроны Московской.