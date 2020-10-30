Процесс нанесения штукатурки является довольно долгим и требует большого терпения и аккуратности со стороны мастера во время ручной работы. В противном случае долговечность штукатурки окажется под вопросом, а также на ней могут быстро появиться различные неровности, трещины и другие повреждения.

Минимизировать усилия, необходимые для нанесения состава, можно при помощи специального оборудования для машинной штукатурки. Такую услугу в Киеве предлагает компания Shtykatyr — при этом качество выполненных работ останется на высоте.

Еще больше преимуществ можно получить, если необходимо обработать большую площадь:

в отличие от мастеров, оборудование не устает и всегда работает с одинаковой производительностью;

благодаря скорости нанесения, машинная штукатурка в несколько раз превышает возможности строителей, специализирующихся на ручном способе;

стоимость работ уменьшается благодаря автоматизации труда, а также более рациональному расходу смеси — экономия может достигать 9 кг за один квадратный метр обрабатываемой поверхности.

Особенности нанесения машинной штукатурки

Если предполагаются большие объемы, ручному способу рациональнее предпочесть автоматизированное нанесение смеси на стены. Технология машинной штукатурки предполагает, что для работ обязательно требуется специализированное оборудование. В связи с этим для обработки небольшой площади больше подходит ручное нанесение штукатурки. Машинный способ максимально эффективен при работах объемом от 100 м².

При этом важно помнить, что все подготовительные работы и заключительный этап должны выполняться только вручную. Подразумевается следующее:

очищение поверхности грязи;

грунтование стен;

установка и фиксирование маяков;

дополнительное шпаклевание стен после штукатурки, если на них будут обнаружены неровности.

Качество машинной штукатурки

После обработки стен механизированным способом, штукатурка будет хорошо держаться за поверхность, а ее долговечность возрастет. Причина заключается в технологии нанесения:

Оборудование подает смесь на стены под давлением, поэтому она легко проникает даже в мельчайшие углубления и микротрещины. Это значительно улучшает адгезию штукатурки со стенами, независимо от материала, из которого они изготовлены.

Смесь постоянно перемешивается, пока находится внутри оборудования. Благодаря этому она имеет полностью однородную консистенцию. Учитывая непрерывную подачу штукатурки на стены, в итоге получается равномерный слой, который не растрескивается и высыхает с одинаковой скоростью.

По окончанию выполнения всех работ, мастера убирают лишний слой со стен и удаляют маяки. После этого обработанная поверхность дополнительно заглаживается, что придает ей презентабельный глянцевый вид.