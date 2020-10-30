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В январе - сентябре 2020 банки получили 37,6 млрд грн чистой прибыли, что на 22% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал более 48 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В ІІI квартале 2020 чистый финансовый результат банков составил 13,8 млрд грн, что в 1,8 раза больше результата II квартала 2020 года и на 20% меньше, если сравнить с аналогичным кварталом 2019 года.

«Основной причиной более низкого финансового результата в этом году является формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме 20,9 млд грн. Для сравнения в 2019 году банки за аналогичный период сформировали резервы на 8,3 млрд грн», - пояснили в НБУ.

Общее снижение бизнес-активности во время карантина и падения спроса на кредиты и банковские услуги, а также рост неплатежей по кредитам негативно сказываются на процентных и комиссионных доходах банков.

По состоянию на 1 октября 2020 года из 74 платежеспособных банков 62 банка были прибыльными и получили чистую прибыль 40,8 млрд грн, что перекрыло убытки 12 банков на общую сумму 3,2 млрд грн. Прибыль за 9 месяцев был сформирована в основном ПриватБанком (21,3 млрд грн или 56,6% от всей прибыли) и группой банков с иностранным капиталом, кроме российского (9,2 млрд грн).
ForUm

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