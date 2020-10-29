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На Волыни 28 октября на центральном кладбище города Камень-Каширский священники УПЦ совершили погребение воина ООС.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kam-blag.church.ua, чин отпевания Вадима Савина возглавил протоиерей Стефан Михалюк.

Вадим Савин, готовясь к очередной отправке в зону проведения ООС (АТО), внезапно скончался.

Вместе с духовенством Камень-Каширского и Алексеевского благочиний Волынской епархии УПЦ молились родные и близкие новопреставленного Вадима и его сослуживцы.

 
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