На Волыни 28 октября на центральном кладбище города Камень-Каширский священники УПЦ совершили погребение воина ООС.
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kam-blag.church.ua, чин отпевания Вадима Савина возглавил протоиерей Стефан Михалюк.
Вадим Савин, готовясь к очередной отправке в зону проведения ООС (АТО), внезапно скончался.
Вместе с духовенством Камень-Каширского и Алексеевского благочиний Волынской епархии УПЦ молились родные и близкие новопреставленного Вадима и его сослуживцы.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время