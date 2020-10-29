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Каждый на своем месте должен делать то, на что дал ему Бог таланты и способности.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге на канале «Витражи», отвечая на вопрос о необходимости уединения от мира для спасения.

«В каждом отдельном случае этот вопрос решается по-разному. Люди разные, обстоятельства разные, условия для спасения разные - все разное. Одним, как преподобному Арсению, было полезно убежать от обстановки, которая ему мешала: он был при дворе, тяготился своей должностью воспитателя царских детей, его тянуло в тишину пустыни, и он ушел в уединение. Другой не может быть один, его угнетает отсутствие общения. Третий наделен организаторскими способностями, у него в руках все кипит, и люди под его руководством учатся делать то, что нужно, аккуратно, правильно, добросовестно», - отметил митрополит Антоний.

По его словам, главное, всегда делать то, что требуется, по совести и довериться Богу.

«Если человека не удовлетворяет обстановка, то просить у Бога другой, более соответствующей его наклонностям, не грех. Самому же определить для себя, что больше по душе, не просто можно, а нужно…Каждый на своем месте должен делать то, на что дал ему Бог способность и разумение. Если Господь найдет нужным изменить обстановку, поставить на другое служение, Он умеет это сделать. Наше дело - все делать во Славу Божию, делать с памятью о Господе, с доверием и преданностью Богу», - подчеркнул владыка.
ForUm

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