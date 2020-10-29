Грузовые автомобили, заполненные вещами, продуктами питания и предметами первой необходимости отправила погорельцам в Луганскую область Одесская епархия Украинской Православной Церкви.

Фото: Одесская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Одесской епархии, в ноябре было собрано более 28 тонн гуманитарной помощи и более 600 тысяч гривен финансовой помощи для пострадавших от лесных пожаров на Луганщине.

«Постигшее Украину испытание призывает ее христолюбивый народ к покаянию и исправлению жизни, дает возможность раскрыть свои христианские добродетели, проявить милосердие и сострадание к нуждающимся», – отметил митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, по благословению которого проходит акция.

Гуманитарный груз 28 октября отправили в Луганскую область в рамках программы #ДоброОбъединяет.

Финансовую помощь адресно распределят между пострадавшими жителями, которые из-за разрушительных пожаров оказались на пороге бедности.