Министерство культуры отказало Украинской Православной Церкви в проведении богослужения на территории Национального заповедника «София Киевская» по случаю 30-летия дарования Грамоты Святейшего Патриарха Алексия II о независимости и самостоятельности УПЦ в управлении, которая была вручена в соборе Святой Софии 28 октября 1990 года.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил управделами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии СМИ во время открытия выставки «Украинская Православная Церковь в служении Богу и людям».

«К сожалению, хотя власть и изменилась, но отношение к Украинской Православной Церкви не изменилось», – отметил управляющий делами УПЦ.

Митрополит Антоний подчеркнул, что отказ предоставить разрешение на богослужение УПЦ свидетельствует о том, что у нынешней власти сохранилось двойственное отношение к религиозным организациям.

«Накануне мы обратились в Министерство культуры, чтобы нам позволили завтра отслужить молебен или иное богослужение (в «Софии Киевской» – ред.). К сожалению мы получили отказ. Это было аргументировано пандемией», – сказал митрополит Антоний.

По словам владыки, если бы Министерство культуры дало разрешение на проведение богослужения, то в Украинской Православной Церкви смогли бы соблюсти все медицинские требования безопасности.

Митрополит Антоний обратил внимание на факты вмешательства прошлой власти в религиозную жизнь, активное участие в создании ПЦУ и содействие этой структуре.

«Когда было принято решение о создании СЦУ/ПЦУ , это все происходило в Софии Киевской. Великая святыня стала началом усугубления раскола украинского Православия», – напомнил управделами УПЦ.

В Киево-Печерской лавре 27 октября открыли выставку «Украинская Православная Церковь в служении Богу и людям», а также состоялась XII Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений - современность - перспективы», в которой приняли участие более 100 докладчиков.