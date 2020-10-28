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Состояние панического страха можно преодолеть, осознав свою ценность и поверив в Промысел Божий.

Фото из открытых источников

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Паника начинается там, где утеряна вера в Промысл Божий. Где человек внутри себя будто бы пытается отсечь свою связь с Господом – Творцом своим и полностью положиться на судьбу (в ее древнегреческом языческом понимании, как фатум), или на колесо кармы (в модных индийских языческих формулировках), или на волю случая, некоего хаоса, который пытаются возвести в ранг божества, или на собственные силы, что бывает очень часто. И вот когда в силу скорбей и испытаний, попущенных Богом, человек  теряет или есть угроза все потерять, то тогда он впадает в панику, состояние иррационального огненного алогичного страха. А если потерял это, – то в состояние уныния, отчаяния, которое может закончиться самым страшным смертным грехом – лишением себя жизни», - отметил священник.

Он объяснил, что часто человек может впадать в панику из-за неправильно выстроенной системы ценностей.

«Бог – это Святая Троица: Отец и Сын и Святой Дух, а не мертвая материя, которая рано или поздно разрушится. И Бог постоянно печется о тебе. И попущена болезнь – она Им попущена – обратись к Нему и потерпи, молись, опасайся, берегись, но потерпи. Милосердный Господь не даст тебе погибнуть. Он уготовал лучшее для тебя. Ведь ты – Его сокровище, ты – Его возлюбленный сын или возлюбленная дочь. И если ты будешь Его искать, то в свое время Он тебе откроется, и это общение с живым Богом станет величайшим счастьем для тебя», - подчеркнул священник Андрей Чиженко.
 Клирик напомнил, что человек, доверяющий Богу, осознающий Его присутствие в своей жизни и заботу, приближается к Господу.

 
ForUm

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