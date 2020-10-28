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Просить у Бога можно всего, что нужно, но обязательно с доверием, что Господь исполнит, если найдет нужным.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в своем видеоблоге на канале «Витражи», отвечая на вопрос о том, что нужно понимать, когда настойчиво просишь у Бога исполнения желаний.

«Неверно и то, что можно как бы заставить Бога дать желаемое, неверно и то, что самому нужно иметь такую напористость, чтобы ей даже и Бог покорился. Да, Господь иногда дает человеку то, что он очень усердно просит. Бывает так, что такой проситель заранее предупрежден, что не нужно настаивать, это будет не полезно. Если  человек продолжает стоять на своем, то Бог дает и то, что просили, и результат неразумной просьбы», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что нельзя относиться к Богу потребительски, «видеть в Нем «бюро добрых услуг», использовать Его власть и силу только для выполнения своих желаний».

Владыка объяснил, что Господь дает человеку то, что будет для него полезным и спасительным.

«Если по неразумию и по недостатку правильного воспитания кто-то может хвалиться своей дерзостью, то это допускает Господь по снисхождению Своему, и то, до времени. Может быть, поймет человек, что так нельзя, и покается. Может, кто-то сможет объяснить такому человеку нелепость его самоуверенности и поверит ему, привыкший всего у Бога требовать. Силен Господь вразумить каждого. Главное, нельзя такой способ признавать лучшим. Просить у Бога можно всего, что нужно, но обязательно с доверием, что Господь исполнит, если найдет нужным. Потому и завершали святые отцы, например, святитель Феофан Затворник свои молитвы одним прошением: «Да будет воля Твоя». Этому и надо учиться, а не самонадеянности и дерзости», - заключил управделами УПЦ.
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