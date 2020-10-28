также в разделеРелигия
Митрополит Антоний рассказал, нужно ли настойчиво просить у Бога исполнения желаемого
На Закарпатье и Черкасчине освящены новые храмы УПЦ, на Киевщине – место под строительство храма 5
Митрополит Антоний рассказал, как грех блуда разрушает душу 17
Во всех храмах УПЦ в день 30-летия независимости Церкви совершили праздничные литургии 15
Митрополит УПЦ объяснил, почему важно ответственно относиться к времени 8
Ректор КДАиС сравнил уставы Церквей: УПЦ имеет больше независимости, чем ПЦУ 9
Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность последствий заявления Папы Римского об однополых браках 22
В УПЦ отмечают 30-летие независимости и самостоятельности Церкви – выставка в Киево-Печерской лавре 14
В Церкви презентовали полное собрание архивных документов по истории присоединения Киевской Митрополии к Русской Церкви в 1686 году 33
В Киево-Печерской лавре более 100 участников собрались на конференцию, посвященную историческому пути Православия в Украине 11
Митрополит Онуфрий рассказал о значении 30-летия Грамоты Патриарха Алексия о даровании самостоятельности УПЦ 9
Святогорский митрополит рассказал, как человек сможет достичь рая на земле 9
Владимир Легойда рассказал, какой должна быть миссия Церкви в интернете 9
В Запорожье УПЦ проводит ORTHODAYS - Дни православной культуры 66
Кипрский митрополит заявил, что Константинопольский Патриарх должен созвать Всеправославный Собор по вопросу ПЦУ 12
Кипрский митрополит Никифор назвал главу ПЦУ «антиканоническим предстоятелем» 10
Митрополит УПЦ рассказал, чем страшны последствия греха раскола между Церквями 16
Епископ УПЦ заявил, что решение архиепископа Кипрского Хризостома по ПЦУ принято не в духе соборности, а ради отстаивания личных интересов 13

В Волынской области верующие УПЦ села Скобелка, которых активисты ПЦУ не только лишили Свято-Николаевской церкви, но и выгнали из церковного дома, где они молились после захвата, за четыре месяца построили новый храм.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, чин освящения совершил викарный архиерей Волынской епархии УПЦ епископ Камень-Каширский Афанасий (Герман). Владыке сослужили благочинный Гороховского округа протоиерей Валерий Пилипчук, настоятель иерей Назарий Филипович и духовенство Волынской, Ровенской и Киевской епархий.

«Лишенные храма, но не веры, оторваны были от стен храма предыдущего, но остались с Господом, вместо земного – избрали духовное Немало трудов было положено для того, чтобы в маленьком селе восстал новый храм. Пришлось пройти множество соблазнов и испытаний, которые увенчались общим духовным подъемом и торжеством. С помощью благотворителей, упорным трудом настоятеля иерея Назария, всех прихожан, от маленького до самого старшего, которые приложили множество усилий при строительстве храма, который является свидетельством истины чистоты Святого Православия», - отметили в пресс-службе епархии.

В комментарии Информационно-просветительскому отделу УПЦ настоятель иерей Назарий рассказал, что новый храм построили за четыре месяца.

«После того, как представители ПЦУ захватили церковь, со временем они лишили нас и церковного дома, который стал местом для молитвы. Все это время мы совершали богослужения в домах прихожан. А в июле этого года начали строить новый храм», –сообщил священнослужитель.

По совершении богослужения архиерей поздравил прихожан с освящением храма, а настоятель поблагодарил владыку и всех присутствующих за совместную молитву.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1455 грн.
10
Теги