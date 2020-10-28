28 октября в 9:57 в службу спасения 101 поступило сообщение, что в Раздельнянском районе в селе Новокрасное на ул. Набережная произошло возгорание одноэтажного жилого дома, информирует ГосЧС.

По прибытию к месту вызова спасатели установили, что произошло возгорание комнаты жилого дома на площади 30 кв.м. Во время тушения пожара чрезвычайники обнаружили двух детей без признаков жизни (2 года и 8 месяцев).

Пожар локализован в 10:33 и в 11:07 ликвидирован.

Причина пожара устанавливается.