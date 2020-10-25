Во временно оккупированном Россией Крыму сложилась критическая гуманитарная ситуация из-за высокой заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщили в представительстве президента Украины в АР Крым.

По данным из открытых источников, на полуострове переполнены COVID-больницы, больные, в том числе в тяжелом состоянии, оказались без медицинской помощи и доступа к лекарствам.

Среди самых серьезных проблем, которые удалось установить благодаря публикациям в соцсетях и общению с жителями Крыма:

отсутствие койко-мест в больницах для лечения больных COVID-19, отказ в госпитализации даже тяжелобольных пациентов;

перемещение больных COVID-19 из больниц в санатории, где больные остаются без медицинского наблюдения;

отсутствие возможности пройти медицинское обследование и/или тестирования по собственному желанию;

отсутствие доступа к скорой медицинской помощи (время приезда машины скорой помощи достигает 15 часов);

отсутствие в аптеках любых препаратов первой необходимости для лечения COVID-19, что делает невозможным лечение на дому;

искривление статистики заболеваний оккупационными администрациями и искусственное регулирование статистики из-за ограниченного доступа к тестированию;

отсутствие объективной информации и информирования населения о рисках, связанных с COVID-19;

отсутствие надлежащего контроля за соблюдением правил использования средств индивидуальной защиты и карантинных мер в общественных местах и местах массового скопления людей и тому подобное.

По данным оккупационных властей, в Крыму по состоянию на 25 октября выявили 8249 случаев заражения коронавирусом, в том числе 119 человек умерли.