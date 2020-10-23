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В Ривненской области во время ликвидации пожара в частном доме пожарные обнаружили тела трех мужчин, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

23 ноября в 00:12 по спецлинии «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Переброды Дубровицкого района. На место вызова было направлено дежурное отделение бойцов 14-й государственной пожарно-спасательной части города Дубровица, пожарных местной пожарной команды села Миляч Дубровицкого района и работников Дубровицкого лесного хозяйства на пожарной автоцистерне.

Прибыв по указанному адресу спасатели установили, что огнем полностью охвачен деревянный жилой дом, что свидетельствовало о позднем выявления и сообщении о пожаре.

В 01:40 пожар был локализован, а в 03:55 ликвидирован. Во время разбора сгоревших конструкций дома спасатели обнаружили три мертвых тела лиц мужского пола. Как впоследствии удалось выяснить, погибшими оказались два родных брата 1950 и 1953 рождения (пенсионеры) и сын одного из братьев 1984 года рождения.

Огнем уничтожено покрытие, перекрытие, мебель и вещи домашнего обихода деревянного жилого дома крытого шифером по деревянной обрешетке, размером 8х6 м. Предполагаемая причина пожара - курение в постели.
ForUm

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