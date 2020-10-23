Европейский Союз подготовил проект предложений по реформированию Всемирной организации здоровья.

Проект предполагает более прозрачное сотрудничество организации со странами-членами, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Документ подготовлен правительством Германии после обсуждения с другими государствами. В документе содержится рассчитанный на несколько месяцев план ЕС по устранению недостатков ВОЗ в области финансирования, управления и юридических полномочий. Пакетом мер предполагается, что ВОЗ примет меры для повышения прозрачности механизма отслеживания соблюдения государствами-членами Международных медико-санитарных правил.

«Это требует от государств-членов ВОЗ быстрого обмена информацией о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения», - пишет издание.

В проекте ЕС признает за ВОЗ центральную роль в решении глобальных проблем здравоохранения, однако отмечает отсутствие предсказуемого и устойчивого финансирования организации и недостаточную ее прозрачность.

Обсуждение проекта министрами здравоохранения ЕС произойдет на следующей неделе в формате видеоконференции.

Ранее крупнейшим спонсором ВОЗ были США. Однако США официально покинут ВОЗ 6 июля 2021 года. Президент США Дональд Трамп объявил о разрыве отношений с ВОЗ в конце мая из-за того, что она отказалась провести реформы в связи с пандемией.



