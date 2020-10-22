Украинская экономика сократится на 6% в 2020 году, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%, сообщает пресс-служба Национального банка.

«Прогноз ВВП на текущий год остается неизменным. Сокращение экономики по итогам года является следствием прежде всего сложного для бизнеса II квартала, в котором применялись жесткие карантинные ограничения. В то же время деловая активность заметно оживилась в условиях постепенного смягчения ограничений. Восстановление потребительского и инвестиционного спроса во втором полугодии будут компенсировать хуже урожай аграрного сектора и меньший фискальный импульс», – говорится в сообщении.

НБУ прогнозирует, что основным драйвером роста ВВП на уровне 4% в 2021-2022 гг. будет оставаться частное потребление. «Экономический рост поддержат фискальные стимулы, мягкая монетарная политика и восстановление внешнего спроса. Важной предпосылкой такого сценария является отсутствие в будущем жестких карантинных ограничений как в Украине, так и в мире. По возвращении экономики к устойчивому росту потребность в значительных фискальных стимулах со стороны государства снизится. Это будет способствовать постепенному сокращению дефицита государственного бюджета до уровня около 3% ВВП в 2022 году», – подчеркнули в Нацбанке.