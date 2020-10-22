Столичная власть создала штаб, который будет зимой помогать бездомным. Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Мы делаем все, что от нас зависит, чтобы поддержать бездомных. Поэтому с 1 декабря этого года и до 1 апреля следующего бездомных будут обеспечивать горячим питанием, теплыми вещами и обувью, санитарно-гигиеническими средствами. Для этого уже создан городской оперативный штаб. Такие штабы для помощи бездомным лицам в зимний период сформируют и в каждом районе города», - сказал Кличко.

Для работы городского штаба будут привлекать также и благотворительные взносы и гуманитарную помощь физических и юридических лиц.

Кроме этого, на базе Дома социальной заботы на улице Суздальской, что является и ночным приютом для бездомных, создадут специальные выездные бригады. Они регулярно, по графику, будут выезжать с социальным патрулированием.

«Если эта зима будет холодной, мы увеличим на треть количество коек в ночном приюте на Суздальской и в центре социальной реабилитации, где бездомные могут проживать постоянно. Этот центр находится в селе Ясногородка Вышгородского района», - отметил Кличко.