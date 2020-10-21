В Одессе спасатели извлекли из-под завала тела двух погибших на стройплощадке работников, сообщает ГосЧС.

21 октября поступила информация, что в Одессе по ул. Ак. Сахарова на строительной площадке в результате обвала котлована и строительных конструкций под обломками оказались 2 рабочих. К проведению спасательных работ задействован экскаватор строительной компании, от ГосЧС привлечено 20 чел. Личного состава и 4 ед. техники.

По состоянию на 16:30 тела 2 рабочих извлекли из-под завала в котловане. Медработники констатировали смерть.