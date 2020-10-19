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Государственная служба финансового мониторинга Украины за 9 месяцев 2020 направила в правоохранительные органы 739 материалов (из них 399 обобщенных материалов и 340 дополнительных обобщенных материалов).

Как сообщила пресс-служба ведомства, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 60,3 млрд гривен.

«Госфинмониторингом уделяется особое внимание по расследованию фактов отмывания средств, полученных от коррупционных деяний, хищения и присвоения государственных средств и имущества», - говорится в сообщении.

Так, за 9 месяцев 2020 Госфинмониторингом направлено в правоохранительные органы 157 таких материалов (48 обобщенных материалов и 109 дополнительных обобщенных материалов).

В упомянутых материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 6,4 млрд гривен.

В соответствии с законодательством Украины Госфинмониторинг совместно с правоохранительными органами осуществляет мероприятия, направленные на предупреждение и противодействие финансированию террористической деятельности, сепаратизма.

Так, за 9 месяцев направлено в правоохранительные органы 45 материалов относительно финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, сепаратизма и/или проведенных с участием лиц, публично призывающих к насильственному изменению или свержению конституционного строя или изменения границ территории или государственной границы Украины.
ForUm

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