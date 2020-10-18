Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что украинский банковский сектор продемонстрировал высокую устойчивость в условиях пандемии COVID-19. Об этом пишет в статье для американского аналитического центра Atlantic Council.

По его словам, украинские банки доказали в период пандемии, что вполне способны отвечать современным вызовам в сфере капитала, ликвидности, доходности и технологических инноваций.

Причем самой яркой чертой стало возвращение доверия со стороны населения.

«Краткий отток депозитов, свидетелями которого все стали в течение первых недель карантина в марте 2020 года, в настоящее время уже есть далеким воспоминанием», - цитирует публикацию Шевченко Укринформ.

Сейчас, заверил он, в Украине стремительно растут вклады населения: «Годовой темп роста депозитов со стороны домохозяйств в национальной валюте составляет 27 процентов, а в иностранной - пять процентов»..