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В Украине с начала 2020 года в пожарах погибли 1132 человека, еще 1021 человек пострадал. В этом году в стране произошло уже более 90 тысяч пожаров.

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Больше всего пожаров произошло в жилом секторе - 24446, а также в категории "другое" - 62592, в числе которой пожары в экосистемах.

В производственной сфере произошло 1485 пожаров, а в транспорте - 3245.

Спасти удалось 1218 человек. Также отмечается, что за минувшие сутки в Украине произошел 161 пожар.

Напомним, 17 октября в Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности, возникновение огня возможно преимущественно в восточных областях.
ForUm

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