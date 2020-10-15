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Славная история казачества в Украине не должна остаться музейным экспонатом, а должна быть возрождена.

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, об этом сказал митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

«Казак – “рыцарь Православия” – это символ доблести, любви к Отечеству, самоотверженности, а ведь всё это понятия духовного порядка. Всё перечисленное невозможно купить за деньги, приобрести через образование или политическую карьеру, — всё это от нашей внутренней жизни, от жизни нашего духа. Славная история казачества не должна остаться музейным экспонатом – она должна быть актуализирована. Начавшееся в послесоветское время возрождение казачества было на первых порах скорее возрождением внешних атрибутов. Но подлинное возрождение казачества очень востребовано сегодня. Когда мы говорим об этом, мы еще раз хотим подчеркнуть: без возрождения веры ничего не получится, не будет никакого казачества. Будет форма, будет еще один род войск, – а казачества не получится. Потому что в центре жизни казака – глубокая вера, подкрепляемая участием в Таинствах Церкви, которая всегда давала силу духа, способность к самопожертвованию, всё то, что связано с казачьей доблестью», - отметил митрополит Лука.

По его словам, достаточно легко возродить внешние формы любой организации, – невероятно трудно возродить дух.

Владыка объяснил,что для возрождения духовных ценностей, важно поставить Бога на главное место в своей жизни.

«Для того чтобы вера была живой, необходимо соединять ее со всей своей жизнью, в том числе с исполнением своего долга. Каждый казак должен понимать: он исполняет свой долг не потому, что на нем форма, погоны, но потому, что имеет обязательства пред Богом защищать Родину и служить ближним…И казачий уклад должен, прежде всего, заключаться в традициях церковной православной жизни. Тогда, возможно, и все остальное станет на свои места», - заключил митрополит Лука.
ForUm

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