Национальный банк Украины планирует создать объединенный кредитный союз для идеологической консолидации рынка и повышения качества кредитных портфелей его участников. Об этом сообщила на онлайн-конференции первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНИАН.

«В проектах новых законодательных актов мы предусматриваем создание объединенного кредитного союза и наделение его некоторыми полномочиями, в том числе по поддержке ликвидности, платежеспособности и потенциальной возможности оценки кредитных рисков», - сказала она.

По словам Рожковой, во-первых, это будет способствовать идеологической консолидации рынка, поскольку на данный момент кредитные союзы «достаточно распылены». Во-вторых, небольшие кредитные союзы получат возможность повысить качество кредитного портфеля и оценки кредитных рисков, что очень важно.

Рожкова отметила, что создание объединенного кредитного союза, одной стороны, позволит обеспечить финансовую инклюзию, а с другой стороны — защиту потребителей финансовых услуг, среди которых есть как депозиторы-пайщики, так и заемщики. Все они зависят от здоровья и финансовой прочности кредитного союза.