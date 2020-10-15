также в разделеЭкономика
МВФ улучшил прогноз падения ВВП Украины 18
Украинцы держат на депозитах более 750 миллиардов 23
За квартал украинские банки закрыли 250 отделений 16
В «Слуге народа» предложили отложить повышение минимальной зарплаты 23
Гетманцев: Нет оснований ожидать доллар по 32-33 гривни 12
Падение ВВП Украины замедлилось до 5,8% 10
Правительство выделило более 4 млн гривен на жилье для переселенцев 14
Укрзализныця платит $150 млн в год за землю, где есть рельсы 24
Кабмин выделил 570 миллионов на медицинский кислород для больниц 10
НКРЭКУ пожаловалась в ГБР на давление нардепов 17
Нафтогаз: Отопительный сезон под угрозой срыва в 50 населенных пунктах 14
Украина почти на четверть сократила экспорт электроэнергии 20
Пассажиропоток «Борисполя» упал до уровня 2009 года 11
Шевченко: У НБУ нет невыполненных обязательств перед МВФ 11
Украина и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве 36
В МВФ прокомментировали выговор Рожковой и Сологубу 62
Украинские семена получили доступ на рынок ЕС 23
Глава НБУ: Рожкова и Сологуб нарушили политику «единого голоса» 18

Национальный банк Украины планирует создать объединенный кредитный союз для идеологической консолидации рынка и повышения качества кредитных портфелей его участников. Об этом сообщила на онлайн-конференции первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает УНИАН.

«В проектах новых законодательных актов мы предусматриваем создание объединенного кредитного союза и наделение его некоторыми полномочиями, в том числе по поддержке ликвидности, платежеспособности и потенциальной возможности оценки кредитных рисков», - сказала она.

По словам Рожковой, во-первых, это будет способствовать идеологической консолидации рынка, поскольку на данный момент кредитные союзы «достаточно распылены». Во-вторых, небольшие кредитные союзы получат возможность повысить качество кредитного портфеля и оценки кредитных рисков, что очень важно.

Рожкова отметила, что создание объединенного кредитного союза, одной стороны, позволит обеспечить финансовую инклюзию, а с другой стороны — защиту потребителей финансовых услуг, среди которых есть как депозиторы-пайщики, так и заемщики. Все они зависят от здоровья и финансовой прочности кредитного союза.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги