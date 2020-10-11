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В России зафиксировали рекордное количество новых случаев заражения COVID-19 за сутки — более 13 тысяч.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в РФ обнаружили 13 634 новых случая в 85 регионах.

Рост числа случаев COVID-19 в России начался с сентября. Теперь ежедневно фиксируют более 10 тысяч случаев, последние три дня бьют антирекорды.

Всего с начала пандемии в РФ обнаружили почти 1,3 млн случаев заражения, почти 23 тысячи из них летальные.
ForUm

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