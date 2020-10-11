В Таиланде автобус столкнулся с поездом в воскресенье, 11 октября. В результате инцидента погибли по меньшей мере 17 пассажиров, пострадали десятки людей.

Об этом заявили чиновники, передает Al Jazeera.

По словам окружной полиции, пассажиры автобуса ехали в храм в провинции Ча Чоенг Сао, который в 2 часах от Бангкока, на церемонию по случаю окончания «буддистского поста». Столкновение случилось около 8 утра.

Сообщается, что автобус перевернулся на бок, а его верхняя часть оторвалась. Работники спасательных служб заявили, что для его поднятия нужен кран.

Губернатор провинции Мейтри Тритиланонд заявил журналистам, что сейчас среди пострадавших около 29 человек. Ожидается, что число жертв и раненых будет расти.

Такие смертельные аварии часто встречаются в Таиланде, который регулярно возглавляет списки самых смертоносных дорог в мире. Среди факторов, которые способствуют превышению скорости, — нетрезвое состояние водителей и слабая правоохранительная система.

Согласно докладу Всемирной организации здравоохранения за 2018, в Таиланде уровень смертности от дорожного движения занимает второе место в мире.