Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш опубликовал свой третий доклад о ситуации с правами человека в оккупированном РФ Крыму. Об этом сообщается на странице Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в Facebook.
Доклад охватывает период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.
Документ основан на документировании нарушений международного гуманитарного права и международного права в области прав человека на оккупированной территории.
Доклад, среди прочего содержит информацию:
- о пытках и жестоком обращении со стороны сотрудников ФСБ РФ и прочих силовиков в Крыму, без привлечения к ответственности вероятных виновных лиц;
- о безнаказанности виновных лиц, причастных к 43 случаям насильственных исчезновений;
- о неэффективной бесплатной правовой помощи обвиняемым в уголовных делах;
- о ненадлежащих условиях содержания и ограниченном доступе к медицинским услугам в местах содержания под стражей;
- о вмешательстве в работу журналистов;
- о вмешательстве оккупационной власти в право на проведение мирных собраний в Крыму;
- о сносе частных домов крымских татар без компенсации владельцам;
- о принудительных перемещениях и депортациях из Крыма, а также перемещении гражданских лиц из РФ в Крым.
Генсек ООН призвал РФ выполнять обязательства по международному праву прав человека и международному гуманитарному праву в оккупированном Крыму.
Так, российские власти должны соблюдать запрет на применение пыток и обеспечить все правовые гарантии задержанным лицам. Кроме того, Москву призывают обеспечить в Крыму свободу мнений, собраний и совести. Среди прочего Россия должна снять ограничения, наложенные на крымскотатарскую общину Крыма и отменить запрет на работу Меджлиса.
Оккупационная власть в Крыму также должна обеспечить доступность образования на украинском языке.
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