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Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш опубликовал свой третий доклад о ситуации с правами человека в оккупированном РФ Крыму. Об этом сообщается на странице Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в Facebook

Доклад охватывает период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года.

Документ основан на документировании нарушений международного гуманитарного права и международного права в области прав человека на оккупированной территории.

Доклад, среди прочего содержит информацию:

  • о пытках и жестоком обращении со стороны сотрудников ФСБ РФ и прочих силовиков в Крыму, без привлечения к ответственности вероятных виновных лиц;
  • о безнаказанности виновных лиц, причастных к 43 случаям насильственных исчезновений;
  • о неэффективной бесплатной правовой помощи обвиняемым в уголовных делах;
  • о ненадлежащих условиях содержания и ограниченном доступе к медицинским услугам в местах содержания под стражей;
  • о вмешательстве в работу журналистов;
  • о вмешательстве оккупационной власти в право на проведение мирных собраний в Крыму;
  • о сносе частных домов крымских татар без компенсации владельцам;
  • о принудительных перемещениях и депортациях из Крыма, а также перемещении гражданских лиц из РФ в Крым.

Генсек ООН призвал РФ выполнять обязательства по международному праву прав человека и международному гуманитарному праву в оккупированном Крыму.

Так, российские власти должны соблюдать запрет на применение пыток и обеспечить все правовые гарантии задержанным лицам. Кроме того, Москву призывают обеспечить в Крыму свободу мнений, собраний и совести. Среди прочего Россия должна снять ограничения, наложенные на крымскотатарскую общину Крыма и отменить запрет на работу Меджлиса.

Оккупационная власть в Крыму также должна обеспечить доступность образования на украинском языке.
ForUm

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