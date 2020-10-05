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Правоохранители задержали при попытке пересечь границу злоумышленников, которые опустошили банкоматы более чем три миллиона гривен, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Разоблачили преступную деятельность фигурантов сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции и их коллеги из Черкасской и Одесской областей. Оперативники установили, что в состав преступной группы входило пять человек - граждане соседнего государства. В настоящее время известно, что фигуранты обокрали банкоматы на территории Одесской, Черкасской, Ривненской, Черниговской, Житомирской и Полтавской областей. Общая сумма похищенных средств составляет более трех миллионов гривен.

Фигуранты выбирали удаленные населенные пункты и объекты, где были установлены банкоматы. Накануне делали «разведку», выясняли расписание работы учреждений, в которых были установлены банкоматы, наличие камер наблюдения, охранной сигнализации, составляли схему нападения и ухода. В ночное время суток проникали в помещения, путем повреждения защитных дверей и решеток банкомата вынимали кассеты с деньгами и исчезали.

Правоохранители установили причастность злоумышленников к совершению 9 уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

1 октября сотрудники управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области при силовой поддержке областного спецподразделения КОРД и пограничников задержали пятерых злоумышленников, когда они пытались пересечь границу государства.

Уголовное производство в отношении фигурантов расследуется по ч. 5 статьи 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. В настоящее время они задержаны и избрана мера пресечения - содержание под стражей с правом внесения по 650 тыс. гривен залога.

Правоохранители проверяют причастность злоумышленников к совершению других правонарушений и устанавливают других участников преступной группы.
ForUm

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