На юго-восточном побережье Франции и на севере Италии мощный шторм Алекс вызвал масштабные наводнения, разрушения и человеческие жертвы. По меньшей мере 22 человека погибли, еще 25 — пропали без вести.

Как сообщил директор по вопросам гражданской защиты Министерства внутренних дел Франции Жереми Круншан, от последствий наводнения, вызванного штормом Алекс, 20 человек погибли, по меньшей мере восемь считаются пропавшими без вести в стране, передает Укринформ.

По словам местных свидетелей, цитируемых несколькими французскими СМИ, в их число входили двое пожарных, машину которых унесло отечной рекой.

Сочувствие и поддержку жертвам шторма и их близким выразил в Twitter президент Франции Эммануэль Макрона.

Мощный шторм сначала накрыл юг Франции: сила ветра достигала 180 км в час; за предыдущие сутки выпало 450 мм осадков, что составляет четырехмесячную норму. Это привело к сильному наводнению, которое снесло дороги и разрушило дома.

Особенно разрушительные последствия наводнения почувствовал курортный город Ницца. Шторм Алекса опустошил несколько деревень вокруг Ниццы на Французской Ривьере. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал это наводнение худшим за более чем столетие после того, как пролетел над наиболее пострадавшим районом на вертолете.

«Дороги и около 100 домов были снесены или частично разрушены», - сказал он французском новостному каналу BFM.

«Я был особенно шокирован тем, что увидел сегодня», - сказал премьер-министр Франции Жан Кастекс на пресс-конференции 3 октября после посещения пострадавших районов, добавив, что он обеспокоен тем, что число погибших может возрасти.

В Италии после ночи сильных дождей на севере страны возникли наводнения, оползни земли, отключение света. В результате наводнений погибли по меньшей мере два человека: один - спасатель, а другой - мужчина в возрасте 30 лет, чья машина была снесена в реку после того, как дорога обвалилась.

Об этом сообщает Associated Press.

Пропали семнадцать человек. Большинство из них путешествовали на автомобилях через французско-итальянскую границу. Среди них - двое немцев с внуками в возрасте 11 и 6 лет.

Итальянские спасатели считают, что они не находятся под непосредственной угрозой. Сейчас они ищут пастуха, которого вода затянула и отнесла в сторону границы с Францией. Его брат смог спастись, ухватившись за ветку дерева, говорят спасатели.

Официальные лица в регионе Пьемонт сообщили о рекордных 630 мм дождя всего за 24 часа в Самбугетто, что является наибольшим значением с 1958 года. Глава региона Пьемонт Альберто Сирио призвал правительство объявить чрезвычайное положение.

Уровень воды в реке По подскочил на 3 метра всего за 24 часа. Как сообщил France Info директор службы гражданской защиты Жереми Краншан, выпало больше осадков, чем 3 октября 2015, когда наводнения привели к гибели 20 человек в городе Канны на Французской Ривьере и его окрестностях.

Венеция 3 октября впервые успешно активировала свою систему противонаводнительной защиты Mose, чем защитило город-лагуну от прилива и принесло большое облегчение после многих лет повторяющихся наводнений.

Flood barrier successfully protects Venice from high tide https://t.co/P9J1KOuIwM pic.twitter.com/gdusbmrkBh — Reuters (@Reuters) October 3, 2020

Стихия затронула и Швейцарию: там закрыли часть трассы А2, проходящей через Альпы, а в одном из поселков на востоке страны эвакуировали 13 жителей из-за подтопления.

В пятницу, 2 октября, из-за приближения непогоды была объявлена тревога в департаменте Приморские Альпы на границе с Италией. Шторм Алекс уже спровоцировал в Бретани сильные порывы ветра скоростью более 180 км/ч.