Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проверяет сообщение, что препарат ремдесивир, который используют для лечения COVID-19, может вызвать заболевание почек.

Об этом говорится в сообщении, которое ведомство обнародовало в пятницу, 2 октября.

Как сообщают в агентстве, есть информация, что пациенты, которые принимали ремдесивир для лечения коронавирусной болезни, впоследствии страдали из-за нарушения в работе почек. Сейчас эксперты EMA проверяют, были ли эти симптомы следствием заболевания COVID-19 или употребление ремдисивира.

В агентстве утверждают, что причинами могут быть и другие факторы, в частности диабет.

Рекомендации по применению этих лекарств не изменились.

В случае, если все-таки ремдесевир признают причиной проблем с почками, EMA утверждает, что обновит краткое описание характеристик препарата и инструкции по его применению.