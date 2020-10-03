также в разделеМир
Германия запретила российскому консулу доступ к Навальному 18
Минобороны Армении заявило, что остановило наступление Азербайджана 8
Эрдоган: Иерусалим - это наш город 31
ООН расстроена медленным темпом ядерного разоружения 9
Беларусь призвала Польшу и Литву отозвать часть дипломатов 19
Нидерланды усилили карантинные ограничения 8
Алиев: У нас нет времени ждать еще 30 лет 87
На коронавирус у Трампа отреагировал Ким Чен Ын 23
До 230 танков: Азербайджан опубликовал список потерь противника в Карабахе 31
Макрон призвал Алиева прекратить войну 20
Коронавирус поразил работников Белого дома 15
Ереван заявил о наступлении Азербайджана 59
США вслед за ЕС ввели санкции против белорусских чиновников 12
В РФ журналистка сожгла себя у здания МВД 98
Кадыров заявил, что Навальный может считать его заказчиком отравления 52
ЕС ввел санкции против 40 белорусских чиновников 13
Меркель встретится с Тихановской 16
Армения заявила о готовности к мирному урегулированию конфликта 233

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проверяет сообщение, что препарат ремдесивир, который используют для лечения COVID-19, может вызвать заболевание почек.

Об этом говорится в сообщении, которое ведомство обнародовало в пятницу, 2 октября.

Как сообщают в агентстве, есть информация, что пациенты, которые принимали ремдесивир для лечения коронавирусной болезни, впоследствии страдали из-за нарушения в работе почек. Сейчас эксперты EMA проверяют, были ли эти симптомы следствием заболевания COVID-19 или употребление ремдисивира.

В агентстве утверждают, что причинами могут быть и другие факторы, в частности диабет.

Рекомендации по применению этих лекарств не изменились.

В случае, если все-таки ремдесевир признают причиной проблем с почками, EMA утверждает, что обновит краткое описание характеристик препарата и инструкции по его применению.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги