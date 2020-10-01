Политик Алексей Навальный заявил, что подаст в суд на пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова из-за его высказываний о работе оппозиционера на ЦРУ.

«Я, безусловно, считаю, что за покушением на меня стоит лично Путин. А кто еще мог отдать приказ тем 2-3 руководителям спецслужб, в чьем распоряжении есть «новичок» и люди, умеющие его применять? Об этом я сказал в интервью журналу «Шпигель»… И если до этого ложь Кремля была в диапазоне от «это диабет» до «он симулировал и отравился сам», то после моего заявления им нужно врать что-то более цветистое и агрессивное.

В дело пошло старое-доброе ЦРУ… В этот раз обвинения исходят не от клоуна с гостелевидения, а от пресс-секретаря Путина Пескова», - сообщается на сайте Навального.

Там приводится цитата Пескова: « Ну, скажу так, наверное, не пациент работает с западными спецслужбами, а западные спецслужбы работают с ним. Так будет корректнее. Действительно, есть такая информация. Я даже могу сказать конкретно: с ним в эти дни работают специалисты Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки. В целом, наверняка, вы спросите меня даже не про спецслужбы — ладно, это, собственно, не первый раз, когда ему дают разные инструкции».

«Вы знаете, что я крайне редко подаю в суд на пропагандистов, хоть они и врут про меня целыми днями. Просто не хочу тратить время. Однако здесь прямое утверждение от госчиновника. Поэтому, во-первых, я подаю в суд на Пескова. А во-вторых, требую опубликовать доказательства и факты, указывающие на «работу со специалистами ЦРУ». Прямо по телевизору покажите, в прайм-тайм. Разрешаю», - заявил политик.