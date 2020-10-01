В Винницкой области духовенство и верующие почтили чудотворный образ Барской Пресвятой Богородицы.

Фото: Винницкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, праздничные богослужения в Барском монастыре возглавил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

Владыке сослужили архиепископ Бучанский Пантелеимон, духовенство Винницкой и Могилев-Подольской епархии.

За богослужением также молились настоятельница Браиловского монастыря матушка Антония (Стеценко) и благочинная Барской обители матушка Димитрия.

После завершения праздничной Божественной литургии состоялся крестный вокруг собора с окроплением верующих святой водой.

Митрополит Варсонофий поблагодарил матушку игумению Антонию, сестер обители, духовенство, ктиторов и всех верующих, которые принимали и принимают активное участие в жизни Барского монастыря.

***Барская икона Пресвятой Богородицы - святыня, почитаемая в Украине многими христианами.

Икона издавна сохранялась в Свято-Покровском женском монастыре в городе Бар Подольской епархии (ныне Винницкая епархия), который долгое время находился во владении сначала католической церкви, затем унии. В 1837 году монастырь был передан Украинской Православной Церкви, а в 1887-м в честь 50-летия этого события был установлен праздник в честь почитаемой Барской иконы, совпадает с праздником Покрова Пресвятой Богородицы (1/14 октября).

В тридцатые годы XX века после закрытия Свято-Покровского монастыря чудотворный образ спрятали монахини, выселенные из монастыря. В 1994 году икону передали священнику Владимиру Минаеву, который был переведен в село Дачное Одесской области. В его доме от иконы произошло несколько чудес. В 1999 году икона была возвращена в город Бар, Свято-Успенский собор, а 12 января 2011 года перенесена в новопостроенный Барский женский монастырь.